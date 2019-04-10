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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.04.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Tam o an... Hemen polisi aradı

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İstanbul, Tuzla’da bankadan para çeken bir kişinin aracını takip eden hırsızlar, aracın lastiklerinin havasını şiş sokarak indirdi. Ardından hırsızlar bankadan çıkan şahsı cip ile takip ettiler. Sürücü bir benzinlikte araçtan inip lastikleri kontrol ettiği sırada hırsızlar, aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. Araç sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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  • Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar
  • Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar
  • Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar
  • Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde dün saat 12.30 sularında gerçekleşti. Aracını park edip bankaya giren Y.T. yanındaki 200 bin lirayı yatırmak için bankaya girdi. O sırada kendisini lüks ciple takip eden hırsızlar, Y.T.’nin aracının lastiklerine şiş sokarak havasını indirdiler.

Para yatırdıktan sonra bankada çıkan şahıs aracına binerek ilerlemeye başladı. Fakat sürücü kısa süre sonra aracının lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ederek yol üzerindeki bir benzinliğe girdi.

Bankadan çıkan şahsın aracını lüks cip ile takip eden hırsızlar, aracın yanında durarak hırsızlık için en iyi anı kolladılar. Y.T. aracından inerek lastikleri kontrol etiği sırada cipten inen bir hırsız, aracın sağ ön kapısını hızlıca açtı. Aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalan hırsız tekrar cipe bindi.

Ardından hırsızlar olay yerinden hızla kaçtılar. Hırsızlık mağduru adam hırsızı cipe binerken fark etse de yetişemedi. Benzinlikte güpegündüz çantası çalınan adam, ilk şoku atlatarak hemen telefonuna sarılarak polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan hırsızların benzinlikte araçtan hızlıca çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde araç lastikleri inen sürücü benzinlikte duruyor, lastikleri kontrol ettiği sırada cipten inen bir hırsız araçtaki çantayı alarak cipe biniyor. Bu sırada araç sahibi hırsızlığı fark ediyor ama olayın şokundan hiç bir şey yapamıyor. Hırsızlar lüks cip ile olay yerinden kaçıyor.

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