Tam o an! Fırtına böyle salladı

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii’nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.

KARABURUN'DA DEV DALGALAR OLUŞTU

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı. Fırtınayla birlikte sıcaklık değerleri de düştü. Arnavutköy’e bağlı Karaburun’da denizde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen bazı vatandaşlar oluşan dev dalgaların fotoğrafını çekti. ’Turuncu’ alarmın verildiği kentte fırtınanın Salı günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

GEZİ PARKI'NDA BİR AĞAÇ DEVRİLDİ

TAKSİM Gezi Parkı’ndaki bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

Gezi Parkı’nın Mete Caddesi’ne bakan tarafındaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle yola devrildi. O sırada yoldan bir aracın veya yayanın geçmemesi olası kazanın önüne geçti. Caddede bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacı sürükleyerek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ZOR ANLARI

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi’de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi.

İstanbul’da etkisini artıran fırtına, Sultangazi’de temizlik görevlisine zor anlar yaşattı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda ağzı açık olan poşetlerden çöplerin dışarıya yayılmasını önlemek isteyen temizlik görevlisi, poşetlerin ağzını bağlamaya çalıştı. O sırada görevlinin plastik çöp arabası yola doğru sürüklendi.

ŞİŞLİ’DE AĞAÇ YOLDAKİ İNSANLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

ŞİŞLİ’de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor.