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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Tam o an! Fabrikayı basıp dehşet saçtı

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Tam o an! Fabrikayı basıp dehşet saçtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Muammer S., boşanma davası açıp, evini terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasını tabanca ile basarak, rastgele ateş açtı. Fabrika çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken, polis kaçan Muamer S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.’nin, iddiaya göre, şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etti. 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy’deki yakınlarının yanına yerleşen kadın, mahkemeye başvurup, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu duruma öfkelenen Muammer S., 7 Ekim günü, eşinin kardeşi Ömer Ö.’ye ait tekstil fabrikasını tabanca ile bastı. Muammer S., fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak, rastgele ateş etti. Kurşunların bazıları fabrika sahibi Ömer Ö.’nün odasının hemen yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti.

SALDIRIDAN 5 DAKİKAYLA KURTULDU

Ömer Ö.’nin saldırıdan 5 dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp, fabrikanın üretim bölümüne gittiği öğrenilirken, çalışanlar arasında büyük panik yaşandı. Muammer S., tabanca ile ateşler ettikten sonra kaçtı. Saldırı sonrası Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika içinde 22 boş kovan bulunurken, kurşunların duvarlara ve camlara isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Tam o an Fabrikayı basıp dehşet saçtı

’AİLEME KİN BESLİYOR’

Saldırı sonrası polise ifade veren fabrikanın sahibi Ömer Ö., kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin sürekli aileyi tehdit ve rahatsız ettiğini söyledi. Ömer Ö., "Baskın esnasında odamda olsaydım şu an hayatta olmayabilirdim. Daha önce çocuklarının bulunduğu okulda da benzer olaylar sergileyen bu kişinin mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen bunu yapabilmesi akıl alır değildir. Bu saatten sonra benim, ailemin, fabrikanın çalışanlarının can güvenliğinden kaygı duymaktayım. İnanıyorum ki devletimiz kısa sürede firari olan bu kişiyi bulacak ve gereğini yapacaktır" dedi.

Tam o an Fabrikayı basıp dehşet saçtı

Olayın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Muammer S.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tam o an Fabrikayı basıp dehşet saçtı

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