Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek!
GeriGündem Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA - Fotoğraf: AA-İHA
11.11.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

"Retro Merkür Güneş'in Kalbinde" olarak bilinen Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye'ye canlı olarak yayınlandı.

"Retro Merkür Güneş'in Kalbinde" olarak bilinen Merkür'ün Güneş'in önünden geçme olayı bugün gerçekleşti.

Güneş'e en yakın ve Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlendi. Türkiye'den de yerel saat ile yaklaşık 15.30'da başlayıp gün batımına kadar kısmen gözlenebildi.

Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek


ULUSAL GÖZLEMEVİ'NDEN ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya Saklıkent'te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye'ye canlı olarak yayınladı.

Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek

Merkür transiti Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan da halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletildi ve uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.

Transite ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bunun sık sık gerçekleşen bir olay olmadığını belirterek bir sonraki geçişin 2032 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek


"BAŞKA GEZEGENDEKİ CANLILAR DA İZLİYOR"

Geçişin dünya üzerinde bir etkisi olmadığını dile getiren Özdemir, aslında bir yıl içerisinde Merkür 3 defa Güneş ile Dünya arasına giriyor ancak her girişinde bu olayı görmüyoruz nedeni özel ve fiziksel şartların gerçekleşmesi. Benzer olay Venüs gezegeni için de geçerli, bazen Venüs geçişleri de olabiliyor. Bu olay bazı yıldızlarda da gerçekleşiyor, buna gezegen transiti diyoruz ve bu transitleri yeryüzünden gözlemleyebiliyoruz. Varsayın ki başka bir gezegendeki canlılar da böyle bir transiti izliyorlar" şeklinde konuştu.

Tam o an... Bir sonraki 2032 yılında gerçekleşecek

Özdemir, bu durumun dünya üzerinde fiziksel bir etkisinin olmadığını belirtti.

"BAŞKA GEZEGENE TAŞINIR MIYIZ?"

Uzman Astronom Kadir Uluç da geçiş süreci ve Merkür gezegeniyle ilgili bilgiler aktardı. Uluç, geçiş sürerken bir yandan da gökbilim meraklılarının sorularını yanıtladı. Salonda bulunan çocuklardan gelen, "Merkür neden güneşin önünden geçiyor? Başka gezegende yaşam olursa oraya taşınır mıyız? Uzaylılar var mı?" gibi sorular da herkesi gülümsetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle