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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.08.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında nikah masasında olan çiftin zor anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta'nın Gönen ilçesinde de hissedildi.

Bu sırada belediye binasındaki salonda nikahları kıyılan Cengiz ve Halise Yıldırım çiftinin yaşadığı zor anlar, bir yakınları tarafından cep telefonuyla tesadüfen kaydedildi.

Görüntülerde, nikah memuru ve şahitlerle birlikte nikah masasında bulunan çift, törenin başladığı sırada meydana gelen sarsıntı sonrası masaya ve birbirlerine tutunuyor.

Tam o an

Damat Cengiz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikahlarında yaşanan depremin talihsizlik olduğunu söyledi.

Deprem esnasında panik yapmadıklarını belirten Yıldırım, "Sakince bekledik, daha sonra nikah memuru işlemlere devam etti. Nikahımızı kıydık. Binada hasar oluşmuş, hemen binayı terk ettik. Denizli daha çok hissetti, üzücü bir olay oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Gelin Halise Yıldırım da "Talihsiz bir olay yaşadık. Çok korktuk ama her şeye rağmen yine de nikah devam etti. Nikahımızı kıydık, sonra zaten binayı boşalttık.  Denizli'deki depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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