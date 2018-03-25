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    Tam kontrol

    Uğur ERGAN / ANKARA
    25.03.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine destek vermek amacıyla, 20 Ocak’ta 72 savaş uçağının bombardımanıyla başlattığı, 21 Ocak’ta Kilis Gülbaba’dan kara biriliklerinin girişiyle havadan ve karadan yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekâtının 64. gününde Afrin’de tam kontrol sağlandı. 49 şehidin verildiği harekâtta, yaklaşık 2 bin 300 kilometrekarelik alan PYD/PKK terör örgütünden temizlendi.

    HAREKÂT HENÜZ BİTMEDİ
    Afrin’de tam kontrolün sağlanma aşamasında olduğuna dair ilk sinyali Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar önceki akşam YÖK’teki, ‘Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim’ konferansında verdi. Akar, “Belirlenen çizginin batısındaki alanda 3-5 köy kaldı” dedi.

    Aradan 24 saat geçmeden TSK ve ÖSO güçleri, dün sabah 3 - 5 köyü de alarak Afrin’de tam kontrolü sağladı. Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı beldeleri ile 350’den fazla köy ve mezra TSK ile ÖSO’nun denetimine geçti. TSK ve ÖSO Afrin bölgesinin tamamını kontrol altına alarak Esad rejiminin hâkimiyetinde olan Halep’in kuzeybatı banliyösü Nubl Zehra’ya kadar ulaştı.

    Askeri kaynaklar, tam kontrolün harekâtın bittiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Öncelik, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına verilecek. Afrin’de terör örgütleriyle ilişkisi olmayan ilçenin ileri gelenlerinden ilçe meclisi oluşturulup bir vali atanacak. İlçe ileri gelenleri ve aşiretlerin de görüşleri alınarak bir kolluk gücünün oluşturulması planlanıyor. Bin kişiden oluşacağı öne sürülen kolluk gücüne Türk güvenlik güçlerinin eğitim vereceği belirtiliyor.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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