Tam destek dört talep

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
19.10.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

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Hayvan Hakları İzleme Delegasyonu, Hayvan Hakları Yasası’nın çıkmamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 talepte bulundu. Hayvanseverler şiddet, işkence, tecavüz, zehirleme gibi olaylarda cezanın 2 yıldan başlamasını istedi.

HAYVAN Hakları Yasası’nın çıkmamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 200’e yakın konfederasyon, federasyon, dernek ve platform tarafından kurulan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’ndan destek geldi.  Delegasyon, Erdoğan’ın “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın” sözlerini heyecan ve sevinçle karşıladıklarını belirten delegasyon, dört talepte bulundu. Delegasyondan yapılan değerlendirmede şöyle denildi:

HAYATİ MADDELER DEĞİŞMESİN

“Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak, ülkemizde 2004 yılında dünyaya örnek olarak çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelerce uygulanmadığı için özellikle sokak hayvanlarının sorunları artarak devam etmiştir. Burada önemli olan, mevcut yasa uygulanmadığı için sonuç vermeyen kanun maddelerini değiştirmek değil, bu maddeleri yasal altyapı çalışmaları ile uygulanabilir duruma getirmektir. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan en önemli talebimiz, bu kanunun sokak hayvanları için hayati önemde olan maddelerinde değişim yapılmaması, eksik hususların giderilmesi ve kanun hazırlama sürecinde sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler, meslek odalarının da yer almasıdır. Cumhurbaşkanı’nın dikkatine sunduğumuz önemli hususlar şunlardır:

- En önemli husus, mevcut kanunda 6’ncı madde olarak yer alan, ‘Kısırlaştır, aşılat, aldığın yere bırak’ prensibindeki, ‘aldığın yere bırak’ ilkesinin asla değiştirilmemesi, olduğu gibi muhafaza edilmesi ve kısırlaştırmanın temel hayvan sağlığı prensipleri dahilinde yurt çapında, hayvanların yaşam haklarını gözeterek uygulanmasıdır. Aksi takdirde belediyelerin ölüm kampı barınaklarında on binlerce hayvan toplanmaya ve yurt genelinde, sokaklarda büyük katliamlar yaşanmaya devam edecektir.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ DE CEZALANDIRILSIN

- Şiddet, vahşet, işkence, tecavüz, zehirleme gibi olaylarda verilecek hapis cezasının 2 yıldan başlaması ana talebimizdir.

- İnsanlardan hayvanlara gelen vahşetin bin misli belediyeler tarafından yapılmaktadır. Vahşet ve şiddet uygulayan belediye görevlileri de mutlaka ceza kapsamına alınmalıdır.

- Mevcut kanunda, mevzuatı uygulamayan belediyeler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın idari yaptırım yetkisi yoktur. Bakanlık görevlilerine, belediyeler üzerinde ‘idari yaptırım yetkisi’ mutlaka tanınmalıdır.”      

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor Bir an önce çıkartın
Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın
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