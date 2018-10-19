Tam destek dört talep
Hayvan Hakları İzleme Delegasyonu, Hayvan Hakları Yasası’nın çıkmamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 talepte bulundu. Hayvanseverler şiddet, işkence, tecavüz, zehirleme gibi olaylarda cezanın 2 yıldan başlamasını istedi.
HAYVAN Hakları Yasası’nın çıkmamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 200’e yakın konfederasyon, federasyon, dernek ve platform tarafından kurulan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’ndan destek geldi. Delegasyon, Erdoğan’ın “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın” sözlerini heyecan ve sevinçle karşıladıklarını belirten delegasyon, dört talepte bulundu. Delegasyondan yapılan değerlendirmede şöyle denildi:
HAYATİ MADDELER DEĞİŞMESİN
“Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak, ülkemizde 2004 yılında dünyaya örnek olarak çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelerce uygulanmadığı için özellikle sokak hayvanlarının sorunları artarak devam etmiştir. Burada önemli olan, mevcut yasa uygulanmadığı için sonuç vermeyen kanun maddelerini değiştirmek değil, bu maddeleri yasal altyapı çalışmaları ile uygulanabilir duruma getirmektir. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan en önemli talebimiz, bu kanunun sokak hayvanları için hayati önemde olan maddelerinde değişim yapılmaması, eksik hususların giderilmesi ve kanun hazırlama sürecinde sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler, meslek odalarının da yer almasıdır. Cumhurbaşkanı’nın dikkatine sunduğumuz önemli hususlar şunlardır:
- En önemli husus, mevcut kanunda 6’ncı madde olarak yer alan, ‘Kısırlaştır, aşılat, aldığın yere bırak’ prensibindeki, ‘aldığın yere bırak’ ilkesinin asla değiştirilmemesi, olduğu gibi muhafaza edilmesi ve kısırlaştırmanın temel hayvan sağlığı prensipleri dahilinde yurt çapında, hayvanların yaşam haklarını gözeterek uygulanmasıdır. Aksi takdirde belediyelerin ölüm kampı barınaklarında on binlerce hayvan toplanmaya ve yurt genelinde, sokaklarda büyük katliamlar yaşanmaya devam edecektir.
BELEDİYE GÖREVLİLERİ DE CEZALANDIRILSIN
- Şiddet, vahşet, işkence, tecavüz, zehirleme gibi olaylarda verilecek hapis cezasının 2 yıldan başlaması ana talebimizdir.
- İnsanlardan hayvanlara gelen vahşetin bin misli belediyeler tarafından yapılmaktadır. Vahşet ve şiddet uygulayan belediye görevlileri de mutlaka ceza kapsamına alınmalıdır.
- Mevcut kanunda, mevzuatı uygulamayan belediyeler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın idari yaptırım yetkisi yoktur. Bakanlık görevlilerine, belediyeler üzerinde ‘idari yaptırım yetkisi’ mutlaka tanınmalıdır.”
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