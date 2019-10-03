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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Erzurum’da keşfedildi! 3 bin yıllık, her biri 1.5 ton ağırlığında…

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Erzurum’da demir çağından kalma 2 bin 500 rakımda bulunan 3 bin yıllık kale keşfedildi. Hiçbir harç kullanılmadan tamamen örme tekniği ile yapılan kalenin taşlarının her birinin ise yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğu düşünülüyor.

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  • Demir Çağından kalma Kartal Kalesi 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi
  • Demir Çağından kalma Kartal Kalesi 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi
  • Demir Çağından kalma Kartal Kalesi 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi
  • Demir Çağından kalma Kartal Kalesi 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi
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Erzurum'a 40 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesi Güngörmez Mahallesi'nin eteklerinde 2 bin 500 metre rakımda bulunan kale, ilk kez Erzurum Müze Müdürlüğü tarafından keşfedildi. Mahallede keşfedilen 4 kalenin en büyüğü olan ve tepesinde kartallar uçtuğu için köylüler tarafından “Kartal Kalesi” olarak adlandırılan kalenin her bir taşının yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğu düşünülüyor. Kalenin önünde, Erzurum bölgesinde eşine rastlanmamış şekilde düşman saldırılarına karşı inşa edilmiş bir hendek bulunurken, kaleye ulaşmak isteyen vatandaşlar ise 600 metre uzunluğundaki dik yamaca tırmanıyor.

Kaleyi yerinde inceleyen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, kalenin Demir Çağı'na ait olduğunu düşündüklerini belirterek, "Kalemiz köy güzergahının son kısmında bulunuyor. Coğrafi olarak çok korunaklı bir bölgede yer alıyor. Kale yapım tekniği ve özellikleri açısından Demir Çağı dediğimiz döneme ait olduğunu gösteriyor. Mimari olarak çift sur tekniği ile yapıldığını görüyoruz. Ayrıca önünde hendek bulunan bu kale Erzurum çevresinde görülen diğer kalelere benzemiyor” şeklinde konuştu.

Genç, kalenin 1,5 ton ağırlığında ki taşlarla yapılmasından dolayı günümüze kadar hiçbir depremde hasar almadığını kaydederek “Kiklopik dediğimiz düzgün olmayan taşların sanduka tarzı çift örgüyle yapılıp ve sağlamlık vermesi adına girintiler oluşturup bugünün mimari tabiri ile kolon ve sütun tarzı kullanılarak yapılan bir kale. Yaklaşık 10 metreye ulaşan kale, 3 bin yıldır sağlam şekilde günümüze gelmiştir. Taşları yaklaşık 1.5 ton ağırlığında. Kalenin günümüze kadar gelen depremlerde her hangi bir hasar görmeden sağlam kaldığını görüyoruz. Kalenin doğu kısmı ana kayanın üstüne uçurumun kenarına kurulmuş bunun amacı dışarıdan gelen saldırılara karşı korunaklı olması. Bunun için zamanın da yoğun emek harcanmış” açıklamalarında bulundu.

Güngörmez Mahallesi Muhtarı Baki Uludağ ise kalenin turizme kazandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Biz buraya Kartal Kalesi diyoruz. Toplamda köyümüzde 4 kale var. Biz bunların zamanında neden yapıldığını merak ediyoruz ve öğrenmek istiyoruz. Biz buraya sahip çıkılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burayı definecilerden korumak istiyoruz” dedi.

3 bin yıl sonra keşfedilen kale, Erzurum Müze Müdürlüğü Arkeologları tarafından incelemeye alındı.

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