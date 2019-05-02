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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Tam 15 ton! İmha edildi...

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Tam 15 ton! İmha edildi...

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kars'tan kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve sağlıksız ortamda depolanan 15 ton balık imha edildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eğribucak Mahallesi Açelya Caddesi üzerinde, Kars’tan getirildiği belirtilen kaçak balıkların bulunduğu bir depo olduğuna dair ihbar alarak harekete geçti. Söz konusu depoya yapılan baskın sonucu yaklaşık 15 ton sazan ve birkaç farklı tür balığın daha şehre kaçak yollarla getirildiği ve sağlıksız olduğu belirlendi. Deponun işletmecisi olduğu belirtilen İ.O. (40) için gerekli işlemler başlatılırken, depoda bulunan 15 ton balık veteriner kontrollerinden sonra imha edildi.

Tam 15 ton İmha edildi...

Baskın sonrasında yapılan kontrolleri yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında ilimizde avcılığı yasak olan balıklardan, bugün itibariyle arkadaşlarımızın almış olduğu bilgi doğrultusunda savcılığımızın ve emniyetimizin de destekleriyle ele geçirilmiş yaklaşık 15 ton sazan ve yasak birkaç tür mevcut şu anda bulunduğumuz depoda. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü olarak, hem halk sağlığını hem de gıda güvenilirliğini sağlamak adına tüm çabamızı sarf ediyoruz. Bu ve bunun gibi birçok işletmeye de gayri yasal yollarla ürün nakleden, ürün dağıtımını yapmaya çalışan ve pazarlamaya çalışanların karşısında da hem emniyet güçlerimizle hem de il müdürlüğümüzün gıda ve yem şubesi aynı zamanda bugün ele geçirilen ürünlerle de ilgili Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüme de teşekkür ediyorum" dedi.

Tam 15 ton İmha edildi...

ahin, "Bunlar belki de gayri sıhhi ortamda nakliye yapılmış ve bundan sonra da nereye gideceği konusunda bilgisi bulunmayan iç piyasaya dağıtılabilecek ürünlerden de olabilecektir. Biz hem ramazan öncesinde hem de sonrasında dediğim gibi gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konusunda kesintisiz kontrol ve denetimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada iki türlü kaybımız var aslında. Bu bir milli servet ve bunu avlanmanın yasak olduğu tarihlerde avlanmamış olsaydı, önümüzdeki nesillere sürdürülebilir bir balık neslini aktaracaktık. Bu da bir başka kaybımız olarak düşünülmesi gerekiyor” diye konuştu.

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