Tam 100 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda! Kilosu 30 liradan satÄ±ldÄ±

Turgutlulu balÄ±kÃ§Ä±lar Kemal HoÅŸtekeli ve UÄŸur KÃ¼mÃ¼ÅŸtekin, sÄ±nÄ±rlarÄ± Manisa'nÄ±n Salihli ve KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± ilÃ§elerine kadar uzanan DemirkÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nda dev yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ± yakaladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 100 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 2 metre uzunluÄŸunda olan yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±, satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BalÄ±kÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken dev balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶renler de dikkatle baktÄ±. BazÄ± kiÅŸiler ise cep telefonu kamerasÄ±yla yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ekti. Dev balÄ±k, kilogramÄ± 30 liradan satÄ±ldÄ±.

BalÄ±ÄŸÄ± yakalayan balÄ±kÃ§Ä±lardan Kemal HoÅŸtekeli, "AÄŸlarÄ±mÄ±za yakalanan dev yayÄ±n balÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. Baraj gÃ¶lÃ¼nde, zaman zaman bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte balÄ±klar yakalanabiliyor. Ancak gerek boylarÄ± gerekse aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± nedeniyle bu balÄ±klarÄ± yakalamak kolay deÄŸil. Uzun uÄŸraÅŸlarÄ±n sonunda balÄ±ÄŸÄ± yakaladÄ±k" dedi.

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