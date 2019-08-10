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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.08.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Tam 1.5 ton ağırlığında... 'İnegöl'ün Aslan'ı satıldı

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Tam 1.5 ton ağırlığında... 'İnegöl'ün Aslan'ı satıldı

Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine kurbanlık için getirilen 1,5 tonluk "Aslan" isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satışa sunuldu. 33 bin TL'ye satılması beklenen tosun 29 bin TL'ye İnegöllü bir iş adamına satıldı.

15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık getirip satan Muhammed Yıldız, bu sene de pazara en büyük kurbanı getirerek adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde pazarda Artvin'in Şavşat ilçesinden getirilen 1 ton 300 kiloluk "Kral" isimli tosunun ardından pazarın yeni gözdesi "Aslan" adlı tosun oldu. İkinci el araba fiyatına satışa sunulan tosunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tam 1.5 ton ağırlığında... İnegölün Aslanı satıldı

Kurban satıcısı Muhammed Yıldız, "15 yıldır İnegöl hayvan pazarına geliyorum. 1,5 tonun üzerindeki bir hayvanı satışa sundum. 15 yıldır en büyük hayvanı getiriyorum. Kimseye liderliği kaptırmayacağım. 1,5 tonluk kurbanlığı yeni getirdik. Kendisini görenler bakamadan gidemiyor. Oldukça ilgi çekti. Bu da bizi memnun ediyor. Gelip bakıyorlar, pazarlık yapıyorlar. Şu anda müşterisi hazır, 33 bin TL'ye satacağız. Hayvan pazarında satışlar güzel gidiyor. Alan da satan da memnun. Ben getirdiğim malların yarısından çocuğunu sattım. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Geçen sene ile bu sene arasında hayvanlarda 700, 800 lira gibi bir fark var, bu da normal. Çünkü maliyetlerimiz geçen yıla nazaran bu sene neredeyse yüzde 100 artı" dedi.

Muhammed Yıldız'ın, geçtiğimiz günlerde İnegöl hayvan pazarına getirdiği tosunu İnegöllü bir iş adamına 29 bin TL'ye sattığı öğrenildi.

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