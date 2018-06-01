Talimatname çıkarıldı... Aile yanında askerlik

Şehit ve gazi yakınları ailelerinin yanında askerlik yapacak. Şehit ve gazi yakınlarının dağıtım birliklerinin belirlenmesine ilişkin ASAL’ın (Asker Alma Genel Müdürlüğü) talimatnamesine göre; sivil şehit ve gaziler ile güvenlik korucuları da dahil olmak üzere, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit yakınlarından askerlik muafiyetinden yararlanamayan veya yararlanmak istemeyenler ile gazilerin çocukları, istedikleri taktirde, kendileri veya ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırlarında askerlik görevini yerine getirebilecekler.

KHK İLE MUAFİYET GELMİŞTİ



Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre; Askerlik Kanunu’nda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, güvenlik korucuları dahil şehit olan kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı hükme bağlanmıştı. Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muaf olmakla birlikte yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerlerin de ilgili talimatname ile belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

AİLELERİNİN BULUNDUĞU İLDE



Konuya ilişkin talimatname çıkarıldı. Kapsamı gazileri de kapsayacak şekilde genişletilen talimatnameye göre, şehit yakınlarından askerlik muafiyetinden yararlanamayan veya yararlanmak istemeyenler ile gazilere, kendilerinin yahut ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırlarında askerlik yapabilme imkanı getirildi. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yaralanan veya engelli hale gelen kamu personeli, güvenlik korucuları ve sivil gaziler ile yükümlülük esasına göre askerlik hizmetini yerine getirmekte olanların çocuklarının birliklerine dağıtımları, isteklerine bağlı olarak, nüfusa kayıtlı olduğu il, kendisi veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlara yapılacak.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK



Askerlikten muafiyet hakkı olmasına rağmen bu haktan faydalanmak istemeyen yükümlüler ile muafiyet hakkı uygulanamayan güvenlik korucuları dahil kamu görevlilerinin kardeşlerinin dağıtımları da, isteklerine bağlı olarak, nüfusa kayıtlı oldukları, kendisi veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlara yapılacak. Eğer tercih edilen yerde birlik, kurum, karargah bulunmuyorsa, dağıtımlar buraya en yakın birlik, kurum ve karargahlara gerçekleştirilecek.

SADECE TERÖR ŞEHİT VE GAZİLERİNİ KAPSIYOR



Düzenlemeden sadece 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden/yaralanan/engelli hale gelen yükümlüler, kamu personeli ve sivillerin kanuni yakınları yararlanabilecek. TMK kapsamı dışındaki personel ve kanuni yakınları ile Kore/Kıbrıs Gazileri ise düzenleme kapsamı dışında tutuldu.