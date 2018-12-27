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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.12.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Talihsiz ölüm!

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Talihsiz ölüm!

Bursa’da freni boşalan bir aracın çarptığı telefon santralinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Halit Mehmet kurtarılamadı. Sevilen esnafın sosyal paylaşım sitesinde, 'Ölümden başkası yalan' parçasını paylaşması herkesi duygulandırdı.

Kaza, 4 gün önce Tayakadın Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hac ve umre organizasyon firması sahibi Mustafa Kurtuluş (65), olay yerine 20 metre uzaklıktaki evinden inip 16 K 3322 plakalı otomobili ile yola çıktı. Birkaç metre sonra rampadan inerken freni boşalan otomobil telefon santraline çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen santralin altında kalan Halit Mehmet (41) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet, 112 ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz ölüm

"OĞLUM FREN TUTMADI YAVRUM"

Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Mustafa Kurtuluş, "Rampadan inerken fren boşaldı. Baktım ki caddeye gideceğim telefon santraline vurayım da burada kalayım dedim, oradan da biri geçiyormuş. Çok üzgünüm” diye konuştu.

Daha sonra cep telefonundan oğlunu arayan Kurtuluş, kaza yaptığını söyledi. Kurtuluş, telefondaki oğluna ise "Fren boşaldı. Ben sadece telefon santralini gördüm, vatandaş da oradan geçiyormuş onu görmedim" dedi.

Kaza yapan otomobil çekici ile otoparka çekilirken, devrilen santralle ilgili yetkililere bilgi verildi.

SON PAYLAŞIMI ‘ÖLÜMDEN BAŞKASI YALAN’ PARÇASI OLDU

Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet, 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Sevilen esnafın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Halit Mehmet’in sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımında ‘Dünyada ölümden başkası yalan’ şarkısını paylaşması herkesi duygulandırdı.

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