Talihsiz muhabirin çektiği son görüntüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTalihsiz muhabirin çektiği son görüntüler
GeriGündem Talihsiz muhabirin çektiği son görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Talihsiz muhabirin çektiği son görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talihsiz muhabirin çektiği son görüntüler

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın karla mücadele sırasında çektiği görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgede yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan karı iş makinesi yardımıyla temizlemeye çalıştığı görülüyor.

8
  • Abdulkadir Nişancının kamerasından karla mücadele görüntüleri
  • Abdulkadir Nişancının kamerasından karla mücadele görüntüleri
  • Abdulkadir Nişancının kamerasından karla mücadele görüntüleri
  • Abdulkadir Nişancının kamerasından karla mücadele görüntüleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgede düşen Nişancı'nın kamerası, arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde AA muhabirinin kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Tripoda bağlı kamera, Erzurum AFAD ekibindeki görevlinin halat yardımıyla indiği karlı yamaçtan çıkartılarak incelenmek üzere Bayburt Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığ'ına teslim edildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından kamera ve diğer aksamları, Anadolu Ajansı yetkililerine teslim edildi.

Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın çektiği yaklaşık 3,5 dakikalık görüntüde, iş makinesiyle yapılan karla mücadele çalışmaları yer alıyor.

Kayıtlara göre, Nişancı'nın, operatörün iş makinesinin kepçesiyle aldığı karı yamaçtan aşağıya döktüğü anları en güzel açıdan çekebilmek düşüncesiyle yolun hem üst yamaç hem de diğer tarafındaki kar birikintisinin üzerinden görüntülediği anlaşılıyor. Nişancı'nın düştüğü sırada ise kameranın kayıtta olmadığı görülüyor.

Yol, yılın 6 ayı ulaşıma kapanıyor

Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u en kısa mesafe olan Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Trabzon'un Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları bölümünde yer alan 13 keskin virajın tek seferde dönülmesi mümkün olmuyor.

Yol, ilk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkı çalıştırılarak arazideki sarp kayalıklarda adeta iğne ile kuyu kazarak inşa edildi.

Karadeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının yaygın yaşandığı Derebaşı Virajları mevkisi, bu özellikleriyle dünya genelinde "zor yol" olarak anılıyor.

Tehlikeli yol, kar nedeniyle yılın 6 ayında ulaşıma kapanıyor.

İlgili kurumlara bağlı ekipler, her yıl iklim koşullarının mücadele yapılabilecek duruma gelmesinin ardından kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs Cuma günü uçuruma düşen iki kız çocuğu babası 41 yaşındaki Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine, bölgenin arazi yapısı ve elverişsiz hava koşulları dolayısıyla olayın 14'üncü günü ulaşıldı.

Düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıdaki derede bulunan Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs Cuma günü Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 8'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma'da (JAK) görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca dövdüler
Rezil savunma! ‘Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım’
Bursa'da kahreden olay! Vinç devrildi: 2 ölü
6 yıl sonra barıştılar 9 ay sonra öldürdü