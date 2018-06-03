Talihsiz bebekle ilgili sevindiren gelişme

30 Mayısta Kars Sarıkamış’ta yaşanan cinayetin ardından hastanede sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen bebek, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Kuvözde tutulan Alkan bebek riskli durumu aşarak hayati tehlikeyi atlattı.



Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi yetkilileri, Alkan bebeğin beyin fonksiyonlarının takip edildiğini belirterek, “Geldiğinde yaşaması riskliydi. Şimdi her geçen gün durumu daha iyiye gidiyor. Normal solunum almaya başladı. Hayati tehlikeyi atlattı. Artık normal sütle beslenmeye başlayacak” bilgisini verdi.



“Ağaç kovuğunda yakalanan koca tutuklandı”



Cinayet olayının ardından Sarıkamış’a 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk Mevkiindeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda suç aleti bıçak ile birlikte yakalanan katil zanlısı Barış Alkan, Kars’ta çıkarıldığı adliyede “Kasten insan öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Mayısta Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalıştığı belirtilen Barış Alkan, bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan ile yeniden tartıştı. Barış Alkan tartışmanın ardından 4 yaşındaki erkek oğlunun gözleri önünde hamile eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralı Sezen Alkan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz hamile kadın doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeği ise operasyonla kurtarılarak Erzurum’da müşahede altına alındı.