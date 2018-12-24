Talihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTalihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu
GeriGündem Talihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Talihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu

Samsun’da 1993 yılında Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanmasının ardından şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Süleyman Orhan, daha önceden alın teriyle kazandığı birikimini ve iş yerlerini de kaybetti. Orhan bu sene piyango bileti alanlara ise "Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın” dedi.

 

Samsun’da yaşayan Süleyman Orhan, 1993 yılında büyük ikramiye denk bir ara ikramiye kazandı.  Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla Türkiye'nin ilk yerel televizyonunu kurdu. Orhan, ikramiyenin geri kalan kısmıyla daha önce alın teriyle kurduğu iş yerlerinin teknolojilerini değiştirmek ve geliştirmek için kullandı.

994 yılında ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla birlikte, daha önceki iş yerlerini ve televizyonunu başkasına devretmek zorunda kaldı. ’Talihli talihsiz’ Süleyman Orhan şimdilerde emekli maaşı ile geçimini sürdürürken, umutlarını piyango biletine bağlayan milyonlara ise bilet alamamaları tavsiyesinde bulunuyor.

İkramiye kazandıktan sonra yaşadığı süreci anlatan Süleyman Orhan, “1993 yılında büyük ikramiyeyi kazandım. Ara ikramiyeydi ama yılbaşı ikramiyesi ile herhangi bir fark yoktu. Parasal değeri aynıydı. O paradan geriye kalan bir şey olmadı. Biz ticaret yapan insanlarız. Yaptığımız ticaretlerde o dönem ki devlet politikalardan kaynaklı sıkıntılar çektik. Bu sıkıntılar içerisinde de kaybettik. Kazandığım ikramiye ile Türkiye'nin ilk yerel televizyonunu kurdum. Beyaz eşya mağazası, pastanelerimiz ve sanayide de büyük bir imalathanemiz vardı. Televizyon hariç diğer işlerimiz ikramiye kazanmadan önce vardı. Ben gelen ikramiye parası ile işlerimin teknolojilerini değiştirmeye başladım. Bu teknolojiyi değiştirirken, 1994 yılında Tansu Çiller döneminde bir ekonomik kriz yaşandı. O dönemde paramız döviz olmadığı için sıkıntı çektik” dedi.

Orhan, “Tekrar yılbaşı bileti almayı düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarım yılbaşında ‘bana bir bilet çek’ diyorlar. Alma onu da yapmıyorum. Bana, 'sana bir kere çıktı bizim yerimizi de çek’ diyorlar ama herkesin şansı kendine. Onu da kabul etmiyorum. Şu anda emekliyim. İnsanlar piyangoya umut bağlamasınlar. 'Hele bir çıksın bakarız' diyorlar. Hele bir çıktığında da yolunu şaşıran, her şeyini kaybeden, evinin kapısını şaşıran insanlar çok oluyor" diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

2 gündür haber alınamıyordu... Sürekli havlayan köpek sayesinde bulundu

Meteoroloji uyardı! Salı ve çarşamba gününe dikkat

Oltayla yakaladı, bu pozu verdi! Tam 42 kilo