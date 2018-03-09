Talihin tek adresi: Muratpaşa

Süper Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan talihli çıkacak mı merak konusu oldu. Devirleriyle oldukça ünlü olan Süper Loto şans oyununda bu haftanın çekilişi gerçekleşti.

4, 11, 18, 29, 36, 49

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

1 Mart Süper Loto çekilişine göre, büyük ikramiye 5. kez devretti. Böylelikle bu haftaya devreden ikramiye tutarı 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruş oldu. Süper Loto'nun 1 Mart çekilişine ait diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira15 kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216 lira 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.