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19.12.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Talha ne demek? Talha isminin anlamı nedir?

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Talha ne demek? Talha isminin anlamı nedir?

Erkek bebek ebeveynlerin en çok araştırdığı isimlerden biri de Talha. Özellikle sahabe döneminde büyük özveri gösterip, kendini Peygamber Efendimizin önünde düşmana siper eden Talha B. Ubeydullah nedeniyle bu isim rağbet görüyor. Peki, Talha ne demek? Talha isminin anlamı nedir?

Talha, erkek çocuklarına konulan bir isimdir. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Talha B. Ubeydullah’ın adıdır. Kelime Arapça kökenlidir.

TALHA İSMİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na göre Talha isminin anlamı “zamk ağacı” demektir. İsim Kuran-ı Kerim’de geçmiyor. 

Halk dilinde Talha ismi; “mert, dürüst ve doğru sözlü” olarak kabul ediliyor.

TALHA NE DEMEK?

Talha, isminin ağırlığı kişiye karakteristik özellikler yüklüyor. Çocuklarının, iyi bir insan olmasını isteyenler Talha ne demek arayışından sonra bu ismi koyuyorlar.

Talha ismini taşıyanlar; geçinilmesi kolay, erdemli kişilerdir. Güzelliğe ve bilime önem verirler. Girdikleri işlerde başarılı olurlar ve okumayı çok severler.

 

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