Takvim başlıyor

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından gözler, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin ederek göreve başlamalarıyla ilgili takvime çevrildi. Kesin sonuçların 29 Haziran’da açıklanacağı dile getirilmesine rağmen takvimin uzadığı ve itirazlar nedeniyle bu açıklamanın 5 Temmuz’da yapılacağı belirtildi. Buna göre Meclis yemin için 8 Temmuz’da toplanacak.

YEMİN 8 TEMMUZ’DA

Bu taslak program, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçlarını açıklama tarihine bağlı olarak değişebilecek. Verilen bilgiye göre, bölgelerinde mazbatalarını alan milletvekilleri, TBMM’de kurulan standa gelerek kayıt yaptıracaklar ve parmak izi verecekler. Bu işlemin ardından milletvekillerinin yemini 8 Temmuz’da Genel Kurul’da yapılacak. 13 Temmuz’da Meclis Başkanlığı için başvurular alınacak. 18-19 Temmuz’da da Meclis başkanı seçimi yapılacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı’nın mazbatasını alması ve yeminiyle ilgili takvim de işleyecek. Cumhurbaşkanı’nın mazbatası, kesin sonuçların açıklanmasının hemen ardından verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı’ndan alacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’na göre, Cumhurbaşkanı mazbatasını aldığı gün, Genel Kurul’da yemin edecek. Bu yeminin milletvekillerinden önce veya sonra olmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmuyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

KHK’LAR ÇIKARILACAK

Türkiye önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirecek uyum yasalarıyla da tanışacak. Hükümet, Meclis tatile girmeden önce aldığı yetki yasasıyla, uygulama yasalarını KHK ile çıkaracak. Bu düzenlemelerde, ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yasası, yeni bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yeni kurullar, cumhurbaşkanıyla gelip gidecek ve sayıları 500’ü aşan bürokratların kimler olduğu, üst kurulların yeni çalışma biçimi, başbakanlığa bağlı kuruluşların hangi kurumlara dağıtıldığı’ gibi birçok konu başlığı yer alacak.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yeniden beş yıllığına Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin ardından yeni hükümet sistemi de hayata geçecek. Yeni sisteme göre Bakanlar Kurulu 16 isimden oluşacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na bağlı 9 kurul yer alacak. Bu kurullar ‘Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları’ olacak. Tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek ve Cumhurbaşkanı’na bağlı ‘Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi’ kurulacak.