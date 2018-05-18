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    Takside uyuyakalan kadın yolcu kâbusu yaşadı

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da taksisine binen kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği iddia edilen şoför hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

    İstanbul Taksim’de taksisine binen R.T. (38) isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği, öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför İ.K. (30) hakkında “cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre olay şöyle gelişti:

    YOLDA UYUYAKALDI

    Samatya’daki evine gitmek isteyen R.T., kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi. Yol üzerinde diğer kadın araçtan indi. O sırada R.T. uyuyakaldı. Uyandığında nereye geldiklerini anlamadı. Neden buraya geldiklerini sorduğunda ise taksici İ.K. kapıları kilitledi. Bir süre sonra aracın bozulduğunu söyleyerek duran İ.K., R.T.’yi ellemeye ve öpmeye başladı. Direnen R.T. taksiden inerek kaçmayı başardı. R.T.’yi yolda gören bir kamyon şoförü, genç kadına yardım etti. İ.K. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Şüpheli İ.K., “Samatya’ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

    ‘BENİ KURTARIN DEDİ’

    Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre kamyon şoförü C.T. ise “Taksici yanıma gelerek ‘Aracım bozuldu’ dedi. Arkasından bir kadın geldi, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım” diye konuştu.

    Etiketler: cinsel taciz , takside taciz , gündem
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