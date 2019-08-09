Taksitle kurban alınabilir mi? Diyenet yanıtladı!
Kurban Bayramı'da kısa süre kala, taksitle kurban kesmek isteyen vatandaşlar konu hakkında bilgi sahibi olmak için kredi kartı ya da taksitle kurban kesilip kesilmeyeceği ile ilgili araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taksitle kurban kesmenin caiz olup olmadığına dair açıklamalara yer verdi. Peki, taksitle kurban alınabilir mi? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Kurbanlık almayı planlayan vatandaşlar, bayrama sayılı günler kala taksit yoluyla kurban almanın dinen caiz olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarına başladı. Onlarca kişi, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda 'Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konular hakkında verdiği cevaplar.
TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban Allah‟a yaklaşmak niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâiü‟s-sanâî, V, 76). Mülkiyet, hayvanın bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsili, İhtiyar, II, 184-185). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle md.
157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mala satın alan sahip olduğuna göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.
KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
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