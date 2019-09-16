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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
16.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Taksisinin aynasını kıran kadını tekme tokat dövdü

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Bolu'da aralarında çıkan tartışmada taksisinin dikiz aynasını kıran Gülhanım Ş.'yi sokak ortasında darbeden şoför Nurettin Yıldırım (52), "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti" dedi. Darbedilen Gülhanım Ş. ise, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok" diye konuştu.

Olay, 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, başka bir müşteriye gittiğini söyleyip aracına binen Gülhanım Ş.'yi götürmek istemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülhanım Ş. taksiden inip aynasını kırdı. Bunun üzerine Yıldırım da aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" demesi de dikkat çekti. Bu sırada olay yerinden geçen sürücüler de araçlarından inip Yıldırım'ı durdurdu. Olayın ardından taksi şoförü Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'den şikayetçi olurken kadın şikayetçi olmadı.

Taksici, aracının aynasını kıran kadını darp etti
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'ARABAYA VE BANA ZARAR VERECEKTİ'

Taksici Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'nin ısrarlarına rağmen araçtan inmediğini belirterek olayı şöyle anlattı:
"Ben yolda müşterime giderken bir kadın taksiye bindi. Ben de durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de 'Müşteriye gidiyorum. İner misin?' dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış yakamdan tuttu vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti."

Taksisinin aynasını kıran kadını tekme tokat dövdü
'MECBUREN YAPTIM, BEN İTTİKÇE ÜSTÜME GELDİ'

Kendisini savunduğunu öne süren Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok kötüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir kadına ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı" dedi.

'KİMSENİN BENİ DARBETMEYE HAKKI YOK'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gülhanım Ş. ise, "Olay günü çok kötü haldeydim, kendimi çok kötü hissediyordum. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darbetti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Taksisinin aynasını kıran kadını tekme tokat dövdü

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