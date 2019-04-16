Taksiciden alkışlanacak hareket! 'Turistler boynuma sarılıp beni öpmeye başladı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksiciden alkışlanacak hareket! 'Turistler boynuma sarılıp beni öpmeye başladı'
GeriGündem Taksiciden alkışlanacak hareket! 'Turistler boynuma sarılıp beni öpmeye başladı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Alper KORKMAZ/DHA
16.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Taksiciden alkışlanacak hareket! 'Turistler boynuma sarılıp beni öpmeye başladı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL Havalimanı'ndan aldığı Tunus uyruklu 2 turistin taksisinde unuttuğu içinde 30 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Hakan Kanat, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Turistler beni görünce boynuma sarılıp beni öpmeye başladı. O bana yeter zaten" dedi.

Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağında çalışan Hakan Kanat İstanbul Havalimanı'ndan taksisine aldığı Tunus uyruklu 2 turisti alarak Kumkapı'da bir otele bıraktı. Daha sonra otelden ayrılan Kanat, taksisine başka bir müşteri aldı. Bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat, içinde 30 bin euro olan çantayı sahibine ulaştıramadan, 2 turist güvenlik kamera görüntülerinden aldıkları taksinin plakasından Kanat'a ulaştı. Polis merkezinde turistlere çantayı teslim eden Kanat'a, turistler 100 euro verdi. 

"BU BİZİM GÖREVİMİZ, ÇOCUĞUMUZA HARAM LOKMA YEDİRMEYİZ"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten taksi sürücüsü Hakan Kanat, "Ben Şişli'den havalimanına yolcu götürmüştüm. Yolcumu indirdikten sonra iki turist taksime bindi. Turistleri Aksaray'da bir otele götürdüm. Otelin önünde iki turisti indirdikten sonra oradan ayrıldım. Arabada çanta olduğunu fark etmemiştim. Yenikapı İDO'nun oradan başka bir yolcu aldım. O sırada çantayı fark ettim.  Çantayı koltuğumun yanına koyarak taksiye binen yolcuyu gideceği yere bıraktım.  O sırada çantanın sahibi turistler, otelin kamerasından plakamı tespit ederek kardeşime ulaşmışlar.  O da beni aradı, çantayı getireceğimi söyledim. Sonra karakola gittik orada parayı teslim ettim.  Çantanın içerisinde 30 bin euro vardı. Para dolu çantasını iade ettiğim turist teşekkür hediyesi olarak paranın içinden 100 euro verdi. Biz paranın peşinde değiliz, aracımızda unutulan bir eşya olduğunda sahibine ulaştırırız. Bu bizim görevimiz, çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" dedi.

"TURİSTLER BENİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN BOYNUMA SARILIP ÖPMEYE BAŞLADI"

 Kanat, “Turistler beni görünce boynuma sarılıp öpmeye başladı. O bana yeter zaten, o şekilde teslim ettim paralarını. Ben görevimi yaptım, sahibine ulaştırdık parasını. O da mutlu oldu ben de rahatladım" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FETÖ’nün ‘Efe’si Makedonya’da çıktı! Sahte pasaportla yakalandı

'Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak'

Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

‘Tosun'un belalısı iddianameden çıktı! Lüks BMW'yi kaptırmış…