‘Taksirle ölüme neden olmak’tan üç gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ilk etapta sinyalizasyon ekibinde görevli üç kişi gözaltına alındı.
Başsavcıvekili Hamza Yokuş koordinesinde sürdürülen soruşturmada üç savcı görevlendirildi. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre kazada iki trende görev yapan ve olayın ‘asli faili’ olarak nitelendirilen üç makinist hayatını kaybetti.
SİNYALİZASYON HATASI
Savcılık, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre kazanın ‘sinyalizasyon hatası’ndan kaynaklandığı bildirildi. Bu nedenle ilk etapta soruşturma kapsamında sinyalizasyon ekibinde görevli kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.
KARAKUTU İNCELENECEK
Kazanın bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak için hayati önem taşıdığı belirtilen karakutuya da ulaşıldı. İncelemenin tamamlanması ve uzmanların raporlarını soruşturma dosyasına sunmasının ardından karakutu adli emanete alınacak. Kaza yerini gören kameralardaki bütün görüntülerin toplanması için de Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi. Savcılık kaynakları soruşturma dosyasına ulaşılacak raporlar, şüpheli ve tanık ifadelerinin ardından, olayda ihmal bulunup bulunmadığı, denetlemelerin yapılıp yapılmadığı yönünde de ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla soruşturmanın genişleyebileceğini ve şüpheli sayısının artabileceğini söyledi.
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