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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Taksirle ölüme neden olmak’tan üç gözaltı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Taksirle ölüme neden olmak’tan üç gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ilk etapta sinyalizasyon ekibinde görevli üç kişi gözaltına alındı.

Başsavcıvekili Hamza Yokuş koordinesinde sürdürülen soruşturmada üç savcı görevlendirildi. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre kazada iki trende görev yapan ve olayın ‘asli faili’ olarak nitelendirilen üç makinist hayatını kaybetti.

SİNYALİZASYON HATASI

Savcılık, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre kazanın ‘sinyalizasyon hatası’ndan kaynaklandığı bildirildi. Bu nedenle ilk etapta soruşturma kapsamında sinyalizasyon ekibinde görevli kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.

KARAKUTU İNCELENECEK

Kazanın bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak için hayati önem taşıdığı belirtilen karakutuya da ulaşıldı. İncelemenin tamamlanması ve uzmanların raporlarını soruşturma dosyasına sunmasının ardından karakutu adli emanete alınacak. Kaza yerini gören kameralardaki bütün görüntülerin toplanması için de Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi. Savcılık kaynakları soruşturma dosyasına ulaşılacak raporlar, şüpheli ve tanık ifadelerinin ardından, olayda ihmal bulunup bulunmadığı, denetlemelerin yapılıp yapılmadığı yönünde de ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla soruşturmanın genişleyebileceğini ve şüpheli sayısının artabileceğini söyledi. 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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