Taksim’in ‘Eylem’i hayatını kaybetti
Taksim’in maskot sokak köpeği Eylem, Cihangir’de bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Eylem, Gezi olayları ve 1 Mayıs kutlamaları gibi birçok toplumsal olayda göstericilerin arasında dolaşmış, biber gazına da maruz kalmıştı.
Beyoğlu’nun maskotu olan köpeğe Eylem ismi de göstericiler tarafından konulmuştu. Eylem, önceki gün bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca mahalleli hemen Beyoğlu Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Ancak, Eylem hayatını kaybetti. Köpek, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Taksim esnafından Necat Gül, “Son dönemlerde ayaklarında problem vardı. Yürümekte güçlük çekiyordu. Öldüğünü duyduk çok üzüldük” dedi.
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