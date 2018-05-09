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    Taksim'i arılar bastı!

    DHA
    09.05.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı. Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazında ve ağaçta toplandı.

    Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra arıcılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.

    Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor. Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar.  Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

    Taksimi arılar bastı

    Taksimi arılar bastı

     

    Etiketler: taksim , taksimde arı , arı , gündem
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