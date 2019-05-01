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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
01.05.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

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Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı. İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman "İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz" dedi.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Gruptakiler, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün alanlarda olduklarını söyledi.

Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Şişman, sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diye çağrı yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa hayır diyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için işçilerin işten çıkarılmamasını, sendika değişikliği için baskı yapılmamasını istiyoruz. İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz."

Terörün son bulmasını istediklerini dile getiren Şişman, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimini unutmadık. Unutturmayacağız. FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, YPJ, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Darbe girişimini yapan başta FETÖ örgütü olmak üzere bütün darbe davalarının tamamının bir an evvel sonuçlandırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine 'hayır' diyoruz. Taksim'den ve bütün Türkiye'den; barış, özgürlük ve demokrasi için haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

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