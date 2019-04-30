Taksim’e bariyerli önlem
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul Taksim Meydanı’nda önlemler alınmaya başlandı.
Güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi. Bariyerler, Taksim Meydanı’na çıkan Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve yıkılan Atatürk Kültür Merkezi önüne bırakıldı. Bariyerlerin 1 Mayıs öncesinde Taksim çevresine dizilmesi bekleniyor. Gezi Parkı girişinde ise polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor. Polis araçları ve çevik kuvvet polislerinin beklediği alanın etrafının güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldığı görüldü.
ADRES BAKIRKÖY PAZAR ALANI
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 10 Nisan tarihli açıklamalarında 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama çağrısı yapmıştı. İstanbul Valiliği’nin geçen hafta bu talebi reddetmesi üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs’ı bu yıl Bakırköy Pazar Alanı’nda kutlayacağını açıklamıştı.
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