Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksim'deki yerleri değişiyor... İsyan ettiler

    Taksim'deki yerleri değişiyor... İsyan ettiler

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017nin Mayıs ayında Maksem’in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla yeni yerlerine taşınmaya başlanacağını duyurdu. Ancak çiçekçiler, bulundukları yerden başka bir yere taşınmak istemiyor.

    Taksim’in sembollerinden olan çiçek satış yerleri, İBB’nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında geçici olarak yerleştirildikleri maksem önünden kaldırılıyor. 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı karar gereğince, çiçekçi dükkanları önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni yerlerinde faaliyet göstermeye başlayacak. Taksim Meydanı’nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak camekanlarda satış yapmaları istenen çiçekçiler, bu kararı tepkiyle karşıladı. Meydandan atıldıklarını iddia eden çiçekçiler, kendilerine daha uygun bir yer verilmesini istiyorlar.

    Taksimdeki yerleri değişiyor... İsyan ettiler

    "BİZİ TAKSİM’DEN ATIYORLAR"

    Çiçek satıcısı Derya Barun "Ben 45 yıldır buradayım. Bizi buradan dolmuşların kalktığı yere atıyorlar. Orası köhne bir yer. Bizi Taksim’den atıyorlar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni taşınacağımız yer bizim için daha kötü olacak. Çünkü oradan insan geçmiyor. Bugün bize mimar söyledi. ’Pazartesi günü taşınıyorsunuz’ dedi. Bize camekanlı bölüme taşınacağımız söylendi. Onlar sağlıksız. Bir akvaryum gibi. Biz ondan memnun değiliz. Taksim Maksemi tarihi yer olduğu için Anıtlar Kurulu belediyeyi mahkemeye vermiş. Duvarın önünde duran camekanlı çiçek satış noktaları yasak, dediler. Biz şimdi Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz " dedi.

    Taksimdeki yerleri değişiyor... İsyan ettiler

    "BAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ"

    Çiçekçi Gülzade Yorgun ise "Biz burada yaşlandık. Senelerimizi verdik. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Kiramız var. Bizi köhne yere atarlarsa biz ne yaparız bilmiyoruz. Başkanımızdan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

    GÜNAH DEĞİL Mİ ONLARA?

    O sırada yoldan geçen Nesrin Başak ise "Çiçekçilerin yerinin değiştirilmesine karşıyım. İlk önce buradan satış yaparken şimdiki yerine taşındı. Şimdi de başka yere taşıyorlar. Yani ’çık git’ diyorlar. Günah yani onlara" dedi.

    Taksimdeki yerleri değişiyor... İsyan ettiler

      

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Taksim , çiçekçi , istiklal , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri