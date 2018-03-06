Taksim'deki tecavüz davasında avukat isyan etti, bıraktı

İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 25,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Dursun Aydemir katıldı. Duruşmada söz alan sanık Dursun Aydemir’in avukatı Deniz Kepenek, davaya CMK ile atandığını hatırlatarak, “Bana bu davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Sonradan öğrendim. Cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sadece mağdur tarafın avukatlığını yapıyorum. Sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum. Sanığın avukatlığından istifa ediyorum” dedi.

'PSİKOLOJİSİ ALT ÜST OLDU, EVDEN ÇIKAMIYOR'

Mağdur F. H.E.’nin avukatı Binnur Açış ise “Dosyada adı geçen Rıdvan (olaya karıştığı iddia edilen 3’üncü şahıs) isimli şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Müvekkilim gerçekten evden çıkamıyor. Müvekkilimizin psikolojisi alt üst olmuş durumdadır. Bu şahıs bir yıldır sokaklarda geziyor. Kim bilir kaç suça karıştı. Savcılık makamı başından beri etkili soruşturma yapmamıştır. Davanın sanıklarından Engin Kayıran isimli şahıs da her nedense bir türlü yakalanmıştır. Görevini ihmal eden kişiler hakkında yasal işlemleri başlatacağız” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun Aydemir’e atanan avukatın davadan istifa edeceğini belirtmesi üzerine, Aydemir’e yeni bir avukat atanması için İstanbul Barosu’na yazı yazılmasına karar verdi. Sanık Aydemir’in tutukluluk halinin devamına, müşteki E.Y.’nin zorla getirilmesine, olaya karıştığı iddia edilen 3’üncü şahıs yönünden devam eden soruşturma sonucunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.