Taksim'deki tarihi tünelde hareketli dakikalar! Bir anda raylara atladı
Son zamanlarda gerçekleşen bisikletli ölümlerine dikkat çekmek istediğini söyleyen bir genç, Taksim Füniküler Tüneli’nden yanından bisikletiyle indi. Görevlilerin müdahale etmesine fırsat kalmadan gözden kaybolan bisikleti o anları 360 derecelik kamerayla kaydetti.
Geçtiğimiz pazar günü, Gökmen Binici isimli bisikletli, Taksim Füniküler hattına gitti. Binici, görevliler müdahale edemeden tünelde yokuş aşağı bisikletliyle inmeye başladı ve bu görüntüleri de üzerindeki geniş açı kamerayla kaydetti. Binici, yanından hızla geçen fünikülere de aldırış etmezken, tehlikeli yolculuk kazasız bir şekilde tamamlandı.
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