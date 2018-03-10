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    Taksim'deki dehşet anları... Otel sahibinin oğlu öldü, yaralılar var

    Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
    10.03.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kazancı Yokuşu’nda dün akşam iki grup arasında bir otelin önünde iddiaya göre alacak - verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada otel sahibinin oğlu Tarık Durucan hayatını kaybederken, iki gruptan Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K. ise hafif yarandı. Silah sesleri nedeniyle meydanda büyük panik yaşandığı kavga, yokuşta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    BEBEĞİYLE KAVGANIN ARASINDA KALDI

    Görüntülerde, kavganın başlamasıyla iş yerinin önünde bulunan kalabalık panikle içeriye kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla sokakta olan bir kadının da olduğu bir grup panikle kaçışıyor.

    ATEŞ EDEREK MEYDANA KAÇTILAR

    Kavgaya karışan gruptakiler meydana doğru uzaklaşırken, içlerinden birisi geriye dönerek elindeki silahla ateş ediyor. Daha sonra olay yerine sevk edilen polisler zırhlı araçla sokağa giriyor. Özel Harekat polisleri kavgaya karışan gruptakilerin peşine düşüyor.

    Taksimdeki dehşet anları... Otel sahibinin oğlu öldü, yaralılar var

    Etiketler: Taksim , silahlı kavga , Kazancı Yokuşu , Tarık Durucan , gündem
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