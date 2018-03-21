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    Taksim’deki çiçekçiler taşınıyor... Çalışmalar başladı, 15 gün sürecek

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA)
    21.03.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında 2017’nin Mayıs ayında tarihi Maksim’in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için söküm işlemlerine başlandı.

    İşçiler çalışmalara çiçek satış kabinlerinin çatı kısmından başladı. Çiçek satış kabinleri, Taksim Meydanı’nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak.

    Taksim’deki çiçekçiler taşınıyor... Çalışmalar başladı, 15 gün sürecekSöküm çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

    Taksim’deki çiçekçiler taşınıyor... Çalışmalar başladı, 15 gün sürecek

    Taksim’deki çiçekçiler taşınıyor... Çalışmalar başladı, 15 gün sürecek

    Etiketler: Taksim , çiçekçi , çiçek , gündem
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