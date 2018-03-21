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Taksim’deki çiçekçiler taşınıyor... Çalışmalar başladı, 15 gün sürecek
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA)
21.03.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında 2017’nin Mayıs ayında tarihi Maksim’in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için söküm işlemlerine başlandı.
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