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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriTaksim’de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı
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İSTANBUL (İHA)
16.06.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Taksim’de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı 

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Taksim’de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı 

Beyoğlu Taksim’de sokakta yürüyen 19 yaşındaki gencin yüzüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner atıldığı iddia edildi. Yardımına vatandaşların koştuğu yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.20 sularında Beyoğlu Taksim Feridiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Furkan Küllü’nün yüzüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner atıldığı ileri sürüldü. Gözlerinden ve yüzünden yaralanan Küllü’nün yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk önce suyla müdahale etti, müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olay yerine gelen güven timleri polis ekipleri ise sokakta ve çevrede şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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