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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
17.03.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Taksim'de yürüyen turist kadına taksi çarptı

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Taksim'de yürüyen turist kadına taksi çarptı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde taksi turist kadına çarptı. Ayağı taksinin altına sıkışan turist ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Taksim Meydanı'na doğru yürüyen Tayland uyruklu turist kadına caddeyi kesen sokaktan gelen taksi çarptı. Ayağı taksinin altında sıkışan kadın vatandaşların yardımıyla ve taksinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. O sırada olay yerine çok yakın bulunan trafik polisi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan turist kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksimde yürüyen turist kadına taksi çarptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde turist kadının yürümesi, taksinin yaya kadına çarpması, kadının ayağının taksi altında sıkışması, vatandaşların uyarısıyla taksinin geri çekilmesi ve kadının kurtulması yer alıyor.

Taksimde yürüyen turist kadına taksi çarptı

 

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