Taksim'de taciz! Üç kadın şikayetçi oldu
Beyoğlu’nda üç kadını taciz ettiği iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı. Kadınların şikayetçi olduğu şüpheli çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olay Pazar günü iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstiklal Caddesi’nde gezen üç kadın kendilerini taciz ettiği iddiasıyla A.Ç.’den şikayetçi oldu. İstiklal Caddesi’nde görevli olan güven timleri şikayet üzerine harekete geçerek A.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelinin denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
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