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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
31.12.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Taksim'de son durum...

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Taksim'de son durum...

Taksim’de yılbaşı kutlamalarında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydanda atlı polisler devriye attı. İstanbul’daki güvenlik önlemlerinden bahseden Vali Ali Yerlikaya “Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara” dedi.

Yılbaşı gecesi Taksim’de emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisler meydana çıkan yolları trafiğe kapattı, metro çıkışlarında denetimler yapıldı. İstiklal Caddesi’ne giren vatandaşların üzeri arandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ise Taksim'de yılbaşında önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya, İstanbul’da 39 bin polisin görev yaptığına dikkat çekerek “4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bin 500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında. Tek bir niyetimiz var. İstanbul'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak üzere valilik olarak tüm hazırlıklarımız yaptık. Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara. Yeni yıl bir önceki yıldan daha başarı mutlu ve kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce ise Türkiye genelinde 255 bin 804 personelin görev yaptığı belirten İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce açıklamasında “Sayın bakanımız bakan yardımcılarımız, bakanlığımız üst düzey görevlileri tüm Türkiye'ye dağılmış durumdalar. Sayın bakanımız Hakkari’de, bizler buradayız. Vatandaşımız huzur ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bunun için buradayız. Bugün de hep beraber inşallah İstanbul'umuzda güzel bir yeni yıla gireceğiz” dedi. Açıklamaların ardından Vali Yerlikaya, polislerin ve gazetecilerin yılbaşını kutladı. Yerlikaya daha sonra turistlerle selamlaştı ve selfie çekti.

ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Yılbaşı gecesi emniyet ekipleri Taksim’de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim meydanda eğitimli köpeklerle birlikte atlı polisler gezdi. Vatandaşlar atlara yoğun ilgi gösterdi. Bunun yanında İstiklal Caddesi’nde de güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Ara sokaklar polisler tarafından tutuldu. Meydanda ve caddeye girişlerde polis ekipleri üst araması yaptı. Jandarma ekipleri ise meydanda “dronsavar” ile bekledi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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