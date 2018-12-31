Taksim'de son durum...
Taksim’de yılbaşı kutlamalarında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydanda atlı polisler devriye attı. İstanbul’daki güvenlik önlemlerinden bahseden Vali Ali Yerlikaya “Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara” dedi.
Yılbaşı gecesi Taksim’de emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisler meydana çıkan yolları trafiğe kapattı, metro çıkışlarında denetimler yapıldı. İstiklal Caddesi’ne giren vatandaşların üzeri arandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ise Taksim'de yılbaşında önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya, İstanbul’da 39 bin polisin görev yaptığına dikkat çekerek “4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bin 500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında. Tek bir niyetimiz var. İstanbul'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak üzere valilik olarak tüm hazırlıklarımız yaptık. Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara. Yeni yıl bir önceki yıldan daha başarı mutlu ve kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce ise Türkiye genelinde 255 bin 804 personelin görev yaptığı belirten İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce açıklamasında “Sayın bakanımız bakan yardımcılarımız, bakanlığımız üst düzey görevlileri tüm Türkiye'ye dağılmış durumdalar. Sayın bakanımız Hakkari’de, bizler buradayız. Vatandaşımız huzur ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bunun için buradayız. Bugün de hep beraber inşallah İstanbul'umuzda güzel bir yeni yıla gireceğiz” dedi. Açıklamaların ardından Vali Yerlikaya, polislerin ve gazetecilerin yılbaşını kutladı. Yerlikaya daha sonra turistlerle selamlaştı ve selfie çekti.
ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ
Yılbaşı gecesi emniyet ekipleri Taksim’de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim meydanda eğitimli köpeklerle birlikte atlı polisler gezdi. Vatandaşlar atlara yoğun ilgi gösterdi. Bunun yanında İstiklal Caddesi’nde de güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Ara sokaklar polisler tarafından tutuldu. Meydanda ve caddeye girişlerde polis ekipleri üst araması yaptı. Jandarma ekipleri ise meydanda “dronsavar” ile bekledi.
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