Taksim'de saygı duruşu krizi

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Tabip Odası üyesi doktorlar İstiklal Caddesi’nde toplanarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi. Çelenk töreni öncesinde doktorlar aranarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na giriş yaptı. Basın açıklaması öncesinde İstanbul Tabipler Odası ve Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar tören sırasında İstiklal Marşı okunmadığı ve saygı duruşunda bulunulmadığını ifade ederek tepki gösterdi. Bu tepki karşısında İstanbul Tabipler Odası'na bağlı doktorlar Türk Hekimler Birliği üyesi doktorları provokasyonla suçladı. İki grup arasında gerginlik bir süre sonra büyümeden sona erdi.

Türk Tabipler Birliği adına basın açıklaması yapan Dr. Samet Mengüç, "Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutluyor; hepimiz için yaşanabilir bir doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı, birlikteliğimizi ve dayanışmadan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyoruz" dedi.

Türk Hekimler Birliği adına açıklama yapan Doktor Yavuzhan Baş ise, "Her törene gelerek katılıyoruz. Ancak az önce sizlerin şahit olduğu gibi provokatif bir şekilde yaklaşımlarla dışlanmak isteniyoruz ve dışlanıyoruz. İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamayı masumane olarak değerlendiriyoruz. Hekimin ve sağlık çalışanlarının haklarını değil farklı söylemlerle, terör örgütlerinin söylemleri gibi sivri olabilecek çıkışları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İstanbul Tabip Odası'nı kınıyoruz’’ ifadelerini kullanarak İstanbul Tabipler Odası'na tepki gösterdi.