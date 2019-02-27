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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Taksim'de şaşırtan görüntü

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İstanbul, Taksim Meydanı’nda çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyerek yanında getirdiği eski kıyafetleri giyip dilencilik yapan kadın, "bu kadarına da pes" dedirtti. Kazandığı paraları sayarak saklayan dilenci, zabıta ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir kadının yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek vatandaşların duygularını istismar edip dilencilik yaptığını ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen kadını takibe aldı. Takip sırasında kadının Taksim Meydan’a gelerek önce kıyafetlerini değiştirdiği ardından dilendiği paraları sayarak vücudunun çeşitli yerlerine sakladığı görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri operasyon için doğru zamanı beklemeye başladı.

Kadının, İstiklal Caddesi’nde vatandaşlardan para dilendiğini gören ekipler dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Zabıta ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, kendisini çeken basın mensubuna tepki göstererek, "Bir şey mi çaldım, param bile yok’’ demesi bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandığı belirtildi. 

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