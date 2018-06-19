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    Taksim'de otelden yağan paraların sırrı çözüldü

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir otelin terasından saçılan paraların sırrı çözüldü. Parayı saçan kişilerin Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir taraftar grubunun içerisinde bulunan çocuklar olduğu ve atılan paraların da yürürlükten kalkmış maddi bir değeri bulunmayan yabancı ülkelere ait paralar olduğu tespit edildi

    Taksim'de bir otelin teras katından caddeye para saçılması üzerine küçük çapta izdiham yaşanmıştı. Polis, para saçanların şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı bir taraftar grubunun olduğunu tespit etti. Paralarında tedavülten kalkmış hiçbir geçerliliği olmayan paralar olduğu belirlendi.

    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Taksim Meydanı, Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir otelin terasından 17 Haziran 2018 günü saat 23.05 sıralarında caddeye para saçıldı. Otelin terasından atılan paraların havada uçuşması nedeniyle cadde üzerinde bulunan kişiler küçük çaplı bir izdihamın yaşanmasına neden oldu.

    GİZEMLİ OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan bu ilginç olayı araştırdı. Parayı saçan kişilerin Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir taraftar grubunun içerisinde bulunan çocuklar olduğu ve atılan paraların da yürürlükten kalkmış maddi bir değeri bulunmayan yabancı ülkelere ait paralar olduğu tespit edildi.

    Etiketler: otelden atılan para , çin parası , son dakika , haberler
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