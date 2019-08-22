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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
22.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Taksim'de ortalık karıştı

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İstanbul Taksim'de  yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Taksimde yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada
  • Taksimde yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada
  • Taksimde yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada
  • Taksimde yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu.

Taksim Meydanı'nda görevli polisler kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.

Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif  şekilde yaralandı.

Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

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