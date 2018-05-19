Taksim'de operasyon... 'Sana maaş bağladık sen alkollü bunu yapıyorsun'

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi üzerinde dilenci ve hanutçulara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler, meydanda ve caddede iş tutmuş dilencileri tek tek tespit etti. Tespit edilen dilenciler ve hanutçular polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar zabıta minibüsüne bindirilerek götürüldü.

'SANA MAAŞ BAĞLADIK AMA SEN ALKOLLÜ DİLENİYORSUN'

Öte yandan operasyon kapsamında ekipler, daha önceden belediye tarafından bin 200 lira maaşa bağlanan Kazım Kamir isimli engelli şahsın dilencilik yaptığını gördü. Bunun üzerine şahsın yanına giden ekipler, onunla konuştuğunda alkol kullandığını fark etti. Ekiplerin, “Biz sana dilencilik yapma diye maaş bağladık. Sen alkol alıp yine dileniyorsun” dediği şahıs ve onu dilendirdiği iddia edilen Yüksel Güvençte bulunduğu yerden alınarak araca götürüldü. Öte yandan ağlayan dilenci olarak bilinen ve daha önceden de yakalanan dilenci de ekipler tarafından alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 20 kişiye Kabahatler Kanunu’ndan para cezası kesildi.