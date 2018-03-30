Taksim'de omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etti! O sapık hakkında flaş gelişme

21 Ocak 2017 tarihinde F.H.E. (22) vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden, kadın arkadaşı E.Y. ile birlikte saat 05.30 sıralarında çıktı. İkili, başka bir bara giderek bir süre eğlendi. İki arkadaş buradan saat 07.30 gibi çıktı. İkisi de aynı yaşta olan E. ve Y. Balo Sokak’tan geçerek Tarlabaşı’na gidip buradan taksi ile evlerine gitmek istedi. F.H.E., alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca arkadaşı E.Y.’nin yardımı ile bir binanın merdivenlerine oturdu. Çevredeki 4 işyerinin kamera kayıtlarına göre saat 07.50 sıralarında iki kadının yanına 1.70 boylarında tanımadıkları bir erkek geldi. İfadelere göre Rıdvan isimli bu kişi F.H.E.’yi omzuna alarak yürümeye başladı. E.Y. başta, bu kişinin kendilerine yardım etmek istediğini düşündü. Ancak daha sonra bu kişiye arkadaşını indirmesini, taksi tutup evlerine gideceklerini söyledi. Bu sırada kasıklarına darbe alan E.Y., yaşadığı acıyla kısa süre önce oturdukları yere döndü.

'ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜK'

F.H.E. ise baygın halde Rıdvan isimli kişi tarafından Tarlabaşı’ndaki bir inşaata götürüldü. Dava dosyasına göre burada dövülen ve tecavüze uğrayan E., daha sonra bu kişi tarafından metruk bir binaya götürüldü. E. ifadesinde ikinci getirildiği yerde kendisini tutuklu sanık Dursun Aydemir’in (30) odaya aldığını söyledi. E., zaman zaman ayıldığı sırada kendisine uyuşturucu madde verildiğini belirtti. E. 21 Ocak günü saat 13.30 sıralarında kendine geldiğini söyledi. Üstünde elbiselerinin olmadığını gören E., başına ne geldiğini sordu. Aydemir, E.’ye kendi rızası ile birlikte olduklarını söyledi. E., daha sonra arkadaşı E.Y.’yi sordu. Aydemir’in yanıtı, “Arkadaşını öldürdük, bu olanları birine anlatırsan seni de öldürürüz” oldu.

E. korkudan ‘Tamam’ diyerek “Yeter ki buradan çıkmama izin verin" dedi. Aydemir, numarasını gizleyerek E.’nin ayrı yaşadığı eşini aradı. Aydemir, belirtilen adrese gelen E.’nin eşine, eşinin gasp edildiğini kendilerinin de ona yardım ettiğini söyleyerek buluştukları yerden ayrıldı. E., ailesinden korktuğu için ilk gün yaşadıklarını anlatmadı. Ancak olaydan 3 gün sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kapsamlı ifade verdi. Polis ekipleri E. ile birlikte, götürüldüğü binaya gitti. Yapılan araştırmalar sonrası Dursun Aydemir’in kimliği tespit edildi.



DNA TESPİTİ DE YAPILDI

Yapılan DNA incelemesinde Dursun Aydemir’in E.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Aydemir 24 Ocak akşamı yakalandı. Aydemir, aynı odada bulunan ikinci kişinin Engin Kayıran’ın (25) adını verdi. Yürütülen soruşturma sonrası Aydemir ve Kayıran hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılanan iki sanıktan Aydemir tutuklanırken Kayıran için ise yakalama kararı çıkarıldı. Aylardır aranan Kayıran bugün yakalandı. Kayıran'ın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.