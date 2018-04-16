Taksim’de meydana izin yok

Eylem öncesi polis ekipleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı girişinde TOMA ve Çevik Kuvvet polisleri bekledi. Ekipler İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda da önlem aldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı ve meydanın büyük kısmı demir bariyerlerle kapatıldı. CHP üyeleri “Hak, hukuk, adalet” sloganıyla saat 12.00’da Taksim Meydanı’nda toplandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, Selina Doğan, Onursal Adıgüzel, DİSK Başkanı Kani Beko ve bazı sivil toplum örgütleri üyeleri de Taksim Meydanı’na geldi. Polis ekipleri, grubun meydanda açıklama ve oturma eylemi yapmasına izin vermedi. Grup üyeleri bunun üzerinde “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atarak İstiklal Caddesi’ne doğru yürüdü. CHP’li grup sloganlar eşiğinde Fransa Başkonsolosluğu önüne giderek bir saatlik oturma eylemi yaptı.



