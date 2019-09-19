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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
19.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

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Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

İstanbul Taksim'de Mete Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken cadde bir süre araç trafiğine kapandı.

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  • Taksimde kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı
  • Taksimde kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı
  • Taksimde kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı
  • Taksimde kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı
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Kaza, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü sürücüsü Aydın Aksungur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ilk olarak seyir halindeki Ali Sezer'in kullandığı 64 AJ 311 plakalı otomobile ardından da Tuba Şayan'ın kullandığı 34 ES 3323 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada otobüs sürücüsü Aydın Aksungur ve otomobil sürücüsü Ali Sezer hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Mete Caddesi bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü Tuba Şayan ise kısa süreli şok geçirdi. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı.

''OTOBÜS HIZLIYDI ZOR DURABİLDİ''

Otobüsün hızla gelerek kendisine vurduğunu iddia eden otomobil sürücüsü Ali Sezer, "Birden üstümüze kırdı. Ben şeridimde ilerliyordum direk bana vurarak ilerledi. Soldan bana vurunca dengesini kaybetti. Otobüs hızlıydı, zor durabildi. Arabada çocuğum ve ailem vardı" dedi.

''BİR ANDA OTOBÜS SOLA DOĞRU KIRDI ÜSTÜMÜZE ÇIKTI''

Otobüsün çarptığı bir diğer sürücü Tuba Şayan ise, "Biz aşağıdan normal yolumuzda gidiyorduk. Bir anda otobüs sola doğru kırdı. Üstümüze çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda kaldırıma savrulduk. Otobüs doluydu otobüsteki yolculara bir şey olmadı. Kazanın ardından yolcular da indi" dedi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ : HİDROLİK FRENİ PATLAYINCA DİREKSİYON KİLİTLENDİ

Kazaya şerit ihlali yapan otomobilin neden olduğunu iddia eden otobüs sürücüsü Aydın Aksungur, “Normal şerit güzergahımda gidiyordum. Karşı taraftan gelen araç şerit ihlali yapınca ön tarafımdan bana vurdu. Otobüsün hidrolik freni patlayınca direksiyon da kitlendi. Frenler tutmayınca da öndeki araca da çarpmak zorunda kaldım" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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