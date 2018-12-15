Taksim'de kapkaç! Saniyeler içinde kaçtı
Beyoğlu’nda bir kişinin cep telefonunu masada oturduğu sırada elinden alarak kapkaç yapan Suriyeli Y.Y. ve birlikte kapkaç yaptığı M.A. olay sırasında giydikleri kıyafetten yola çıkılarak yakalandılar. İki Suriyeli, Emniyetteki sorgularının ardından savcılığın talimatıyla serbest kaldı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık 2018 tarihinde saat 01.30 saralarında, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde şüphe üzerine 18 yaşındaki Y.Y ve yaşı 18’den küçük olan M.A’yı durdurdu. Yapılan üst araması sırasında görevli polisin dikkatini giydikleri kıyafetler çekti. Bir gün önce saat 09.50 sıralarında İstiklal Caddesi’nde masada oturan bir kişinin elinden cep telefonunu kapkaç yapan kişinin giydiği kıyafetle aynı kıyafeti giydiği belirlendi.
Tekrar kamera görüntülerine bakıldı. Şüphe üzerine durdurulan kişilerden Y.Y’nin kapkaç yapan kişi olduğu, yanındaki M.A’yla birlikte hareket ederek kapkaç olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan iki Suriyeli karakola götürüldü.
Burada sorgulanan Suriyeli Y.Y ve M.A. çıkarıldıkları savcılıkta serbest bırakıldı.
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