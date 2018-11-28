Taksim'de intihar girişimi... Tramvay seferleri durduruldu
Taksim'de tarihi Elhamra Han'ın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Taksim İstiklal Caddesi 130 numarada bulunan tarihi Elhamra Han'ın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Caddeden geçen tramvay seferleri durdurulurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
İntihar etmek isteyen kişi kendini parmaklıklardan sarkıtırken, itfaiye ekipleri ise caddede branda açtı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle