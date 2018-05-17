 Taksim’de ilginç olay Polis itfaiyeye ceza kesti

Taksim Meydanı’nda denetim yapan trafik ekipleri ile “hayvan kurtarma” ihbarına giden itfaiye erleri arasında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde Mustafa Öztürk yönetimindeki itfaiye aracı “ağaçta mahsur kalan bir kediyi” kurtarmak için Taksim Meydanı’na geldi. İstiklal Caddesi’ne girmek için kaldırıma çıkan itfaiye aracını, meydanda bekleyen trafik polisi durdurdu. İddiaya göre itfaiye, İstiklal Caddesi’ne girişlere izin verilen bölgeden geçmedi. Bu nedenle aracı durduran polis ekibi ile itfaiye personeli arasında tartışma yaşandı. Polis, itfaiye aracı şoföründen ehliyetini istedi. İtfaiyeci ise ehliyetini vermeyince kriz büyüdü.

İtfaiye müdürleri ve emniyet amirleri olay yerine geldi. İtfaiye personeli ehliyetini olay yerine gelen amirine verdi. İtfaiye amiri ise ehliyeti polis ekiplerine teslim etti. Trafik polisleri, itfaiye şoförü Mustafa Öztürk’e 'Kaldırım işgali'nden 108 TL ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 235 TL toplam 343 lira para cezası kesti. İtfaiye ihbarın yapıldığı yere gittikten sonra, Taksim Meydanı’ndan uzaklaştı.

OLAYI ANLATTI

Tartıma sırasında olay yerinde bulunan Erol Yayla yaptığı açıklamada “Polis ekipleri motosikletime ceza kesiyordu. Birden itfaiye aracı geldi. Bizim yanımızdan geçti. Kaldırıma çıktığı için devrilecek gibi oldu. Biz ezilmemek için kaçtık. Sonra bize ceza kesen polis, itfaiye aracını durdurdu. Tartışma yaşandı. Polis “Buradan girmen yasak, sizin yeriniz alt taraf’ dedi. İtfaiye şoförü ise ‘Araç büyük, ben orada manevra yapamıyorum’ dedi. Bir süre böyle devam etti. Polis, itfaiyeye ceza kestikten sonra bana ceza kesti” dedi.



