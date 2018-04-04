Taksim'de ibretlik görüntü

Taksim Meydanı'na gelen Suriyeli Faysal Mahmut, Cemal Feysal ve kızı Çiçek, dilenmeye başladı. Bir süre dilenen ve yeterli miktarda para toplayan Suriyeliler, ardından içki alarak Gezi Parkı’na gitti. Yeşillik alana oturan Suriyeli iki dilenci, küçük çocuğun yanında içki içmeye başladı. Suriyeli dilencilerin içki içmesi kameralara da yansıdı.

Faysal Mahmut, “Neden içiyorsunuz” sorusuna, “Su mendil satıyoruz. Ne yapalım derdimiz çok” yanıtını verdi. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye devletine teşekkür eden Suriyeli dilencilerden Cemal Feysal ise yanında çocukla içki içmesini şöyle açıkladı: "Benim yerimde olsan ne yaparsın. Anası yoktur kimse yoktur. Nereye bırakacaksın bunu. Çocuğu nereye bırakacaksın. Benle gidiyor, geliyor benle yatıyor.”

İçki aleminin ardından dilenmeye devam eden Suriyelilerden Faysal Mahmut’un bir süre sonra ayakla durmakta zorlandığı görüldü. Gezi Parkı merdivenlerinde bir köşeye sinen Mahmut, bir süre sonra sızarak beton zemine düştü.