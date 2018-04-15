Taksim'de hareketli dakikalar... Kahraman polis alevlerin arasından böyle kurtardı

Beyoğlu Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi üzerinde boş bir alandaki tahta parçaları saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tahtaların alev alev yanması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Tahtalar yanmaya devam ettiği esnada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru, alev alev yanan tahtaların arasında madde bağımlısı birinin yattığını gördü. Canını hiçe sayarak alevlerin arasına giren kahraman polis, yanmak üzere olan kişiyi bulunduğu yerden kaldırarak kucağına alıp dışarıya çıkardı. Kendinden geçtiği görülen ve ayaklarından hafif şekilde yaralanan kişi ilk müdahalesi yapılıp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Bir süre sonra Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip olay yerine geldi. Alana giren ekip kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmaları yaptığı esnada vatandaşlar da şaşkın bakışlarla olanbiteni izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Kısa bir süre sonra yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.